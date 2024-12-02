Певица МакSим из Казани рассказала о личном в «Шоу Воли» на ТНТ

1 декабря 2024 года, на ТНТ вышла программа «Шоу Воли», на которую пригласили певицу МакSим из Казани.

Марина Абросимова появилась на свет в 1983 году в Казани. Окончила артистка местный лицей № 83. Известно, что она активно принимала участие в различных музыкальных конкурсах и писала собственные песни. После окончания КНИТУ-КАИ имени Туполева она записала хиты «Заведи» и «Прохожий».

В начале своей карьеры МакSим выступала в казанских клубах и во многих других городах, а затем перебралась в Москву. При этом, в 2016 году девушка получила звание Заслуженной артистки Республики Татарстан.

Кроме того, напомним, что хит певицы «Знаешь ли ты?» стал неофициальным гимном московского ФК «Спартак». По этой причине артистку в студии «Шоу Воли» ждал сюрприз – фанатский сектор.

МакSим также добавила, что сейчас с ее здоровье все хорошо. Известно, что в 2021 году Марина страдала из-за тяжелой пневмонии.

«Я скажу коротко и ясно: так болеть нельзя никому, потому что бесследно это проходит только у самых везучих людей, к коим я себя и причисляю. Но, это всё, очень непросто», – заявит она.

Помимо этого, Абросимова заявила, что в настоящее время у нее нет молодого человека и она не находится в поиске.