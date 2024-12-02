Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Певица МакSим из Казани рассказала о личном в «Шоу Воли» на ТНТ

В начале своей карьеры МакSим выступала в казан...

Предоставлено изданию

Подписаться в Telegram

1 декабря 2024 года, на ТНТ вышла программа «Шоу Воли», на которую пригласили певицу МакSим из Казани.

Марина Абросимова появилась на свет в 1983 году в Казани. Окончила артистка местный лицей № 83. Известно, что она активно принимала участие в различных музыкальных конкурсах и писала собственные песни. После окончания КНИТУ-КАИ имени Туполева она записала хиты «Заведи» и «Прохожий».

В начале своей карьеры МакSим выступала в казанских клубах и во многих других городах, а затем перебралась в Москву. При этом, в 2016 году девушка получила звание Заслуженной артистки Республики Татарстан.

Кроме того, напомним, что хит певицы «Знаешь ли ты?» стал неофициальным гимном московского ФК «Спартак». По этой причине артистку в студии «Шоу Воли» ждал сюрприз – фанатский сектор.

МакSим также добавила, что сейчас с ее здоровье все хорошо. Известно, что в 2021 году Марина страдала из-за тяжелой пневмонии.

«Я скажу коротко и ясно: так болеть нельзя никому, потому что бесследно это проходит только у самых везучих людей, к коим я себя и причисляю. Но, это всё, очень непросто», – заявит она.

Помимо этого, Абросимова заявила, что в настоящее время у нее нет молодого человека и она не находится в поиске.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мэру Бугульмы предъявили антикоррупционный иск

Интересное в Казани

4 часа назад

Зачем лечить, если все равно выпадут? Стоматолог из Казани объяснила, зачем детям устанавливают коронки на молочные зубы

как закрепить москитную сетку на вентиляцию

Новости Татарстана

3 часа назад

Игорь Николаев получил от челнинки письмо с неизвестным содержанием

Новости России

2 дня назад

Банк ДОМ.РФ повысил ставку по вкладу «Мой Дом» до 23,4%

фитнес для беременных в самаре в Самаре

Новости Татарстана

день назад

За год в Татарстане миграционный прирост вырос почти на 11%

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в конце недели ожидается тепло до +1 градуса

Новости Татарстана

день назад

На реконструкцию «Заводская контора товарищества „П.К. Ушков и Ко“» в Менделеевске выделено 187 млн рублей

Новости Казани

3 часа назад

Водитель Nissan погиб в ДТП на трассе Казань – Ульяновск

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане заработает передвижной центр реабилитации «Центр восстановления на колесах»
Новости Татарстана
2 дня назад

«Мальчишка без страха»: боец из Татарстана заслужил высокие награды на СВО

Мужество и профессионализ Дмитрия Давыдова из Б...

Новости Казани

6 минут назад

Симфоническую панк-сказку «Король и Шут» снова покажут в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Успейте сделать этой зимой: ТОП занятий, которые вы должны попробовать

Новости Казани

час назад

На 6 улицах Советского района отключат воду

Новости Казани

час назад

В Казани на Газовой с 6 декабря частично ограничат движение
1 декабря после жесткого ДТП умерла бабушка
Новости Казани
5 часов назад

1 декабря после жесткого ДТП умерла бабушка

Новости Казани

час назад

Промышленная отрасль стала самой травмоопасной в Казани за 10 месяцев

Новости Татарстана

час назад

На выборах депутата Госсовета РТ в Чистопольском округе победил Залаков

Новости Казани

4 часа назад

Рядом с рекой Казанкой появится консульский центр Китая
билайн получил наивысшую оценку среди компаний ...
Новости России
4 дня назад

билайн получил наивысшую оценку среди компаний секторов ИТ и телекоммуникаций по методологии Национального рейтингового агентства