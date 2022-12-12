Певец Элвин Грей отменил концерты и уехал с выступлениями на Донбасс

Популярный татарский и башкирский певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, отменил концерты, которые были запланированы на декабрь по городам России. По информации Телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», артист поехал с гуманитарным грузом на Донбасс.

Популярный российский певец Элвин Грей, к удивлению поклонников, резко отменил концертный тур по городам России.

Сообщается, что Элвин Грей отменил концерты по причине того, что решил поддержать военнослужащих российской армии. Элвин Грей отправился на Донбасс, чтобы помочь нашим солдатам не потерять военных дух во время спецоперации на Украине, отмечает портал ctnews.ru.

В Сети уже появился видеоролик с выступлением молодого певца перед военнослужащими, находящимися в зоне проведения СВО.