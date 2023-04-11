Новости Казани
· Служба новостей

Петр Колтыпин и Нина Зверева обсудят итоги работы Волго-Вятского банка Сбербанка за 2022 год

Петр Колтыпин и Нина Зверева обсудят итоги работы Волго-Вятского банка Сбербанка за 2022 год

12 апреля с 10:00 до 12:00 состоится открытый диалог с Председателем Волго-Вятского банка Сбербанка Петром Колиыпиным

Модератором беседы выступит известный российский журналист, бизнес-тренер и автор книг-бестеллеров Нина Зверева. Встреча пройдет в формате открытого диалога под названием «Быть, а не казаться».

В течение 2-х часов Петр Колтыпин и Нина Зверева обсудят, как в Сбере выстраивается работа с региональными властями, почему «цифровой» переход клиентов является одной из ключевых задач банка, какие образовательные треки для общества предлагает Сбер и как развивает эколого-социальную повестку на территориях.

Подключиться к трансляции можно в аккаунте вице-президента, Председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Петра Колтыпина в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/petrkoltypin

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы назвали нашу встречу «Быть, а не казаться», потому что нам критически важно многократно опережать слова действиями, сначала делать – потом говорить. Разговор с Ниной Зверевой – это не шоу. Мы хотим рассказать, что удалось и куда мы движемся сейчас. Для меня символично, что встреча пройдет в День космонавтики. Полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина стал еще одним доказательством конкурентоспособности нашей страны. Вот и перед нами стоит цель, которая лежит в основе любого проекта Волго-Вятского банка Сбербанка – конкурентоспособность региона, компаний, команды в целом и лично каждого члена нашего общества»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

Следующая новость ↓

Популярное

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани
Редакция помогает
6 часов назад

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани

Новости России

день назад

«С завтрашнего дня запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

Полезное

день назад

Что сейчас происходит с ценами на недвижимость в Казани? Какие сюрпризы ожидать летом?

организация обработки школьных столовых от тараканов

Новости России

день назад

«Придется идти пешком»: Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль

Общество

день назад

Закон уже принят, но можно обратиться в суд: Отпуск у россиян будет длиться всего 14 дней в году

подстричь мопса в Москве

Общество

день назад

Исчезнет навсегда уже с 10 апреля: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян

Новости России

8 часов назад

"Это ждет всех привившихся от COVID-19": открыто неожиданное свойство российской вакцины

Новости мира

9 часов назад

"Плющит и таращит": медики по видео проанализировали, чем серьезно болен украинский президент Зеленский

Новости мира

8 часов назад

"С точки зрения физики все логично, но звучит невероятно!": ученые выяснили, куда мы уходим после смерти
Новости Казани
день назад

"Казанский стрелок" Галявиев просит не отправлять его в тюрьму, а его адвокат настаивает на освобождении из-за шизофрении

"Казанский стрелок" Галявиев просит не отправлять его в тюрьму, а его адвокат настаивает на освобождении из-за шизофрении

Общество

2 часа назад

Остаются на Родине: В России гражданам могут запретить выезд за границу со дня получения повестки и до явки в военкомат

Редакция помогает

5 часов назад

«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной

Новости Казани

2 часа назад

Домклик запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика

Новости Казани

5 часов назад

Тарифы с общими пакетами услуг популярны у компаний розничной торговли – тренд Tele2

"Лично или по почте - не важно": Госдума уравняет электронные и обычные повестки, сделать вид, что не получил, не получится
Новости России
17 часов назад

"Лично или по почте - не важно": Госдума уравняет электронные и обычные повестки, сделать вид, что не получил, не получится

Новости Казани

6 часов назад

Татарстанские предприниматели могут в игровой форме оценить риски своего бизнеса

Новости России

8 часов назад

"Квартиру не купить, на руль не сесть, в отпуск не поехать": в Госдуме анонсировали обеспечительные меры в отношении уклонистов от службы

Новости России

9 часов назад

Кадры, от которых захватывает дух: два русских бойца бросились на толпу ВСУ-шников
Сколько будет стоить отопительная система для моего частного дома: специалист из Казани рассчитал варианты стоимости для трех разных домов
Интересное
6 дней назад

Сколько будет стоить отопительная система для моего частного дома: специалист из Казани рассчитал варианты стоимости для трех разных домов