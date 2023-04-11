12 апреля с 10:00 до 12:00 состоится открытый диалог с Председателем Волго-Вятского банка Сбербанка Петром Колиыпиным

Модератором беседы выступит известный российский журналист, бизнес-тренер и автор книг-бестеллеров Нина Зверева. Встреча пройдет в формате открытого диалога под названием «Быть, а не казаться».

В течение 2-х часов Петр Колтыпин и Нина Зверева обсудят, как в Сбере выстраивается работа с региональными властями, почему «цифровой» переход клиентов является одной из ключевых задач банка, какие образовательные треки для общества предлагает Сбер и как развивает эколого-социальную повестку на территориях.

Подключиться к трансляции можно в аккаунте вице-президента, Председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Петра Колтыпина в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/petrkoltypin

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Мы назвали нашу встречу «Быть, а не казаться», потому что нам критически важно многократно опережать слова действиями, сначала делать – потом говорить. Разговор с Ниной Зверевой – это не шоу. Мы хотим рассказать, что удалось и куда мы движемся сейчас. Для меня символично, что встреча пройдет в День космонавтики. Полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина стал еще одним доказательством конкурентоспособности нашей страны. Вот и перед нами стоит цель, которая лежит в основе любого проекта Волго-Вятского банка Сбербанка – конкурентоспособность региона, компаний, команды в целом и лично каждого члена нашего общества»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.