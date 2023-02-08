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Пес, натасканный на деньги: лабрадор с таможни Татарстана стал лучшей служебной собакой в России

Пес, натасканный на деньги: лабрадор с таможни Татарстана стал лучшей служебной собакой в России

Фото: Таможня РТ

Служебный лабрадор Татарстанской таможни занял первое место в рейтинга "Лучшие собаки России". Торжественная церемония награждения прошла в Москве, а сам конкурс проводят с 2017 года.

Как рассказал таможенный инспектор и наставник Артем Бозин, собака, которую ласково называют Джесси, служит в органах уже два года и с полуслова понимает своего хозяина. В ее послужном списке немало выявлений - она ищет деньги.

Только в прошлом году нос Джесси выявил в международном аэропорту Казани 61 факт перемещения незадекларированных наличных денег в различной валюте. Общий незаконный перевоз превысил 55 млн рублей. Также благодаря Джессе сотрудники пресекли незаконный перевоз через границу страны около 4, 5 млн рублей.

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