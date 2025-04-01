Новости Казани
· 16+ · Рината Зиянгирова

Первый в Казани, 38-й в России: как новое место дополняет гастрономическую карту города

В Казани открылся новый ресторан «Перчини», пр...

Подписаться на Дзен.канал

В Казани открылся ресторан сети «Перчини» — 38-й по счету в России. Бренд, который уже 18 лет радует гостей итальянской кухней, продолжает расширяться, и теперь жители Казани могут насладиться любимыми блюдами, такими как пицца и паста, а также уникальными авторскими десертами. По словам Елены Носовой, главного бренд-директора, «этот ресторан — не просто новый шаг для сети, это расширение бренда в столице Татарстана, городе с активным развитием и высоким интересом к качественным ресторанам».

Итальянская кухня с акцентом на свежесть

Ресторан предлагает блюда, приготовленные из свежих и натуральных ингредиентов. Паста, готовящаяся вручную каждое утро, а также пицца с качественным тестом и традиционными начинками, стали визитной карточкой сети. Как отмечает генеральный директор Элеонора Садилова, «важно, чтобы каждая порция была приготовлена с любовью и вниманием к деталям. Мы ежедневно готовим пасту вручную, чтобы она была свежей и не теряла своего вкуса». Также в ресторане можно попробовать необычные десерты, такие как вишневая лазанья и «Помидор» — легкий десерт с жидким центром, ставший популярным среди гостей.

Открытие в Казани: шаг в развитие сети

Открытие ресторана в Казани стало важным этапом в расширении сети. Это третий ресторан в Татарстане, после успешных запусков в Набережных Челнах и Нижнекамске. Бренд уверен в том, что город с развитой ресторанной культурой и высоким спросом на качественные заведения станет отличной локацией для нового проекта. Как подчеркивает Носова, «Казань — это место, где встретились высокие запросы гостей и возможность предложить им уникальные блюда, которые уже получили признание в других городах».

Франчайзинг и развитие

Модель франчайзинга позволяет бренду быстро открывать новые рестораны по всей России, предоставляя партнерам поддержку на всех этапах: от выбора локации до маркетинговых стратегий. «Мы предлагаем партнерам проверенную бизнес-модель с ясными стандартами качества, что позволяет снизить риски и гарантировать успех», — рассказывает Садилова. «Перчини» помогает партнерам обеспечить высокий уровень обслуживания и соблюдение стандартов, что позволяет минимизировать риски и гарантировать успешный запуск новых ресторанов.

место, куда хочется возвращаться

Если вы хотите насладиться настоящей итальянской кухней и уникальными блюдами, загляните в новый ресторан «Перчини». Это не просто место для трапезы, а пространство, где каждый гость почувствует атмосферу заботы и комфорта. Как говорит Элеонора Садилова, «мы создали ресторан, в который хочется возвращаться. Уютная атмосфера и внимание к каждому гостю — это то, что делает нас уникальными».

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые требуют начать клонировать людей ради проведения опытов

Интересное в Казани

23 часа назад

Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меняется подход к жилым проектам в историческом центре

обработка от клопов квартиры

Новости Татарстана

день назад

Специалисты рассказали, когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Новости Татарстана

7 часов назад

Синоптики рассказали, что в Татарстане ожидается похолодание

тонирование бровей в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

5 часов назад

В Казани открывается медицинский мегавуз «ТатМед» на 15 тысяч мест

Новости Татарстана

день назад

Погода в апреле в Татарстане принесет сюрприз

Новости Казани

23 часа назад

В Казани стартует суд над 65-летней директрисой медколледжа

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что у чернобыльских животных ускорилась эволюция
Новости Татарстана
2 дня назад

С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

С 1 июля 2025 года в Татарстане могут начать де...

Новости Казани

42 минуты назад

Прокуратура возбудила дело при обнаружении трещин в доме в Казани

Гид по скидкам Казани

20 часов назад

Свадьбы в Казани: от уютной церемонии до масштабного торжества — подборка для молодожёнов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане запретят длинные пробки в часы пик

Новости Татарстана

2 часа назад

Участники шоу «Титаны» из Татарстана снова показывают впечатляющие результаты
Юрист объяснил татарстанцам, насколько выгодно ...
Новости Татарстана
52 минуты назад

Юрист объяснил татарстанцам, насколько выгодно брать отпуск в апреле

Не у нас

2 часа назад

Учёные рассказали, что было на Земле до появления деревьев

Новости Татарстана

3 часа назад

В Набережных Челнах запретят такси с водителями

Новости Казани

3 часа назад

В Казани после застолья умер человек
Новости Татарстана
4 дня назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.