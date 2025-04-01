В Казани открылся ресторан сети «Перчини» — 38-й по счету в России. Бренд, который уже 18 лет радует гостей итальянской кухней, продолжает расширяться, и теперь жители Казани могут насладиться любимыми блюдами, такими как пицца и паста, а также уникальными авторскими десертами. По словам Елены Носовой, главного бренд-директора, «этот ресторан — не просто новый шаг для сети, это расширение бренда в столице Татарстана, городе с активным развитием и высоким интересом к качественным ресторанам».

Итальянская кухня с акцентом на свежесть

Ресторан предлагает блюда, приготовленные из свежих и натуральных ингредиентов. Паста, готовящаяся вручную каждое утро, а также пицца с качественным тестом и традиционными начинками, стали визитной карточкой сети. Как отмечает генеральный директор Элеонора Садилова, «важно, чтобы каждая порция была приготовлена с любовью и вниманием к деталям. Мы ежедневно готовим пасту вручную, чтобы она была свежей и не теряла своего вкуса». Также в ресторане можно попробовать необычные десерты, такие как вишневая лазанья и «Помидор» — легкий десерт с жидким центром, ставший популярным среди гостей.

Открытие в Казани: шаг в развитие сети

Открытие ресторана в Казани стало важным этапом в расширении сети. Это третий ресторан в Татарстане, после успешных запусков в Набережных Челнах и Нижнекамске. Бренд уверен в том, что город с развитой ресторанной культурой и высоким спросом на качественные заведения станет отличной локацией для нового проекта. Как подчеркивает Носова, «Казань — это место, где встретились высокие запросы гостей и возможность предложить им уникальные блюда, которые уже получили признание в других городах».

Франчайзинг и развитие

Модель франчайзинга позволяет бренду быстро открывать новые рестораны по всей России, предоставляя партнерам поддержку на всех этапах: от выбора локации до маркетинговых стратегий. «Мы предлагаем партнерам проверенную бизнес-модель с ясными стандартами качества, что позволяет снизить риски и гарантировать успех», — рассказывает Садилова. «Перчини» помогает партнерам обеспечить высокий уровень обслуживания и соблюдение стандартов, что позволяет минимизировать риски и гарантировать успешный запуск новых ресторанов.

место, куда хочется возвращаться

Если вы хотите насладиться настоящей итальянской кухней и уникальными блюдами, загляните в новый ресторан «Перчини». Это не просто место для трапезы, а пространство, где каждый гость почувствует атмосферу заботы и комфорта. Как говорит Элеонора Садилова, «мы создали ресторан, в который хочется возвращаться. Уютная атмосфера и внимание к каждому гостю — это то, что делает нас уникальными».