В Казани первый участок Вознесенского тракта откроют в 2023 году

В Казани первый участок Вознесенского тракта от Гвардейской до Проспекта Победы откроют уже в текущем года. Об этом проинформировал замглавы исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

"Дорога должна выполнить важную миссию — разгрузить Мамадышский тракт, она примет на себя трафик с прилегающих жилых микрорайонов", — отметил он.

Сейчас строительство дороги идет в высоком темпе, отметил Куляжев. Первая часть будет сдана к концу 2023 года. Протяженность данного участка - около 4 километров.

Общая длина новой дороги будет составлять 12 километров.

