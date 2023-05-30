В Казани первый участок Вознесенского тракта откроют в 2023 году

Первый участок Вознесенского тракта в Казани откроют в 2023 году
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В Казани первый участок Вознесенского тракта от Гвардейской до Проспекта Победы откроют уже в текущем года. Об этом проинформировал замглавы исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.
"Дорога должна выполнить важную миссию — разгрузить Мамадышский тракт, она примет на себя трафик с прилегающих жилых микрорайонов", — отметил он.
Сейчас строительство дороги идет в высоком темпе, отметил Куляжев. Первая часть будет сдана к концу 2023 года. Протяженность данного участка - около 4 километров.
Общая длина новой дороги будет составлять 12 километров.