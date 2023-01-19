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Первый участок Вознесенского тракта в Казани будет сдан уже в ноябре 2023 года

Первый участок Вознесенского тракта в Казани будет сдан уже в ноябре 2023 года

Фото: мэрия Казани

Строительство первого участка Вознесенского тракта в Казани хотят завершить в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
Общая протяженность первого участка составит около четырех километров. Ремонтные работы на участке магистрали от улицы Гвардейская до проспекта Победы завершены на 90%.

"Несмотря на погоду, строительство идет по графику, технологии позволяют качественно вести работу и сегодня. Ежедневно в две смены на площадках трудятся 57 единиц техники и 200 строителей, чтобы реализовать проект, который важен для нас", – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

На первом участке построены все искусственные сооружения. Речь идет о трех подземных переходах на пересечении Вознесенского тракта с улицами Аделя Кутуя, Родины и Назиба Жиганова, железнодорожный путепровод и два тоннеля по ул. Гвардейской и на проспекте Победы. Практически по всему участку уложен нижний слой асфальта.

На сегодняшний день рабочие занимаются установкой подпорных стенок и шумозащитных экранов. Помимо этого они укладывают нижний слой асфальта на оставшихся отрезках дороги и прокладывают новые сети ливневой канализации.

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