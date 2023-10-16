Первый рейс «Метеора-120Р» из Нижнего Новгорода в Казань состоится 21 октября 2023

Первый рейс на "Метеоре" из Нижнего Новгорода в Казани состоится 21 октября этого года. О предстоящем старте водного сообщения заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин в своем официальном телеграм-канале.

Судно на воздушной подушке выйдет из Нижнего в 8 утра и доберется до Казани примерно за 7-8 часов в зависимости от количества прохождений шлюзов.

Как пишет "Ъ", запланированы две остановки - Козьмодемьянске и Чебоксарах.

Обратный рейс из столицы РТ в Нижний Новгород запланирован на 8 утра 22 октября. Билеты скоро начнут продавать.