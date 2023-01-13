Первый магазин "для бедных" в Казани откроется у элитного ЖК на Волге

Первый жесткий дискаунтер в Казани от федеральной сети "Чижик" откроется в апреле текущего года. Как сообщает "Бизнес Онлайн", "магазин для бедных" разместится в Кировском районе столицы Татарстана, на улице 2-1 Старо-Аракчинской.

Рядом находятся строящийся элитный коттеджный поселок "Волжская гавань", одноименный многоквартирный комплекс, а также ЖК бизнес-класса Richmond.

Площадь магазина составит более 400 квадратных метров, уже завезены торговые стеллажи и оборудование.

Всего же розничная сеть X5 Retail Group планирует запустить в Татарстане около 20 дискаунтеров "Чижик". Речь идет о магазинах в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Акцент в сети будет сделан на собственные торговые марки, доля которых составит 60 %. Ценовая политика дискаунтера предполагает более низкую стоимость средней продовольственной корзины на рынке, подход к ценообразованию основан на принципе "низкие цены каждый день", который не предусматривает скидок или промоакций: цены изначально низкие.