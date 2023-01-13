Новости Казани
· Служба новостей

Первый магазин "для бедных" в Казани откроется у элитного ЖК на Волге

Первый магазин "для бедных" в Казани откроется у элитного ЖК на Волге

Фото: tut-magaz.ru

Первый жесткий дискаунтер в Казани от федеральной сети "Чижик" откроется в апреле текущего года. Как сообщает "Бизнес Онлайн", "магазин для бедных" разместится в Кировском районе столицы Татарстана, на улице 2-1 Старо-Аракчинской.

Рядом находятся строящийся элитный коттеджный поселок "Волжская гавань", одноименный многоквартирный комплекс, а также ЖК бизнес-класса Richmond.

Площадь магазина составит более 400 квадратных метров, уже завезены торговые стеллажи и оборудование.

Всего же розничная сеть X5 Retail Group планирует запустить в Татарстане около 20 дискаунтеров "Чижик". Речь идет о магазинах в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Акцент в сети будет сделан на собственные торговые марки, доля которых составит 60 %. Ценовая политика дискаунтера предполагает более низкую стоимость средней продовольственной корзины на рынке, подход к ценообразованию основан на принципе "низкие цены каждый день", который не предусматривает скидок или промоакций: цены изначально низкие.

Следующая новость ↓

Популярное

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Новости России

день назад

Приказ ФСБ запретить выезд мужчинам из РФ с 9 января: в Кремле прокомментировали эту ситуацию

Редакция помогает

день назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

Новости России

день назад

Легендарный комбат "Востока" Ходаковский призвал не радоваться взятию Соледара

Новости России

день назад

Генерал "Армагеддон" Суровикин больше не будет командовать СВО: на его место назначен Герасимов

Новости России

день назад

Не дожил до суда: в одиночной камере СИЗО нашли мертвым 16-летнего обвиняемого

Профи - изучение английского языка калининград

Новости России

22 часа назад

Лучше бы сдавались: бойцы ВСУ попытались вырваться из огневого кольца в Соледаре, ничего хорошего из этого не вышло

Новости России

день назад

ЧВК "Вагнер" передали ВСУ шифровку: никаких хороших новостей для нацистов в ней нет

Новости мира

день назад

До "последнего украинца" Западу осталось воевать совсем недолго
Новости Казани
20 часов назад

В Казани при столкновении скорой и краснобуса погибла пациентка, которую везли в больницу, два человека пострадали

В Казани при столкновении скорой и краснобуса погибла пациентка, которую везли в больницу, два человека пострадали

Новости России

час назад

Чемпионка России по хайдайвингу 23-летняя Лейла Салямова погибла в ДТП

Редакция помогает

2 часа назад

Впечатления на всю жизнь: как жителям Казани порадовать своих детей после школьных будней

Новости России

6 часов назад

16-летняя школьница внезапно умерла на вечеринке

Новости России

16 часов назад

Минобороны России объявило о продолжении наступления на Донецком направлении
В Татарстане студенты из кибердружины отслеживают в Сети антироссийский комментарии и сообщают полиции о дискредитации ВС РФ

Новости России

19 часов назад

Песков объяснил назначение нового командующего группировкой войск ВС РФ в зоне спецоперации вместо Суровикина

Новости Казани

19 часов назад

Синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в Татарстане в предстоящие выходные

Новости Казани

20 часов назад

В Татарстане задержан подросток, который планировал нападение на школу, в которой ранее учился
От самых любимых о родных: редакция ProKazan делится рецептами для праздничного стола от своих мам и бабушек