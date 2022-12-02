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Перевозчики РТ о новой попытке выгнать ребенка из автобуса в Казани: "Это провокация!"

Перевозчики РТ о новой попытке выгнать ребенка из автобуса в Казани: "Это провокация!"

Фото: скриншот видео

Глава Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков прокомментировал нам информацию о попытке кондуктора выгнать из автобуса ребенка, у которого не хватило денег на проезд. Напомним, такая информация появилась сегодня, 2 декабря. Сообщалось, что женщина-пассажир заступилась за школьника.

По словам Темлякова, служба безопасности АТП внимательно посмотрела записи с камер видеонаблюдения из автобуса.

"Информация о том, что кондуктор пытался высадить мальчика из автобуса не нашла подтверждение", - пояснил там Темляков.

Видео с камеры также опубликовали. На нем видна женщина, которая сделала информационный вброс.

"Женщина быстрыми шаги идет с задней площадки автобуса, быстро снимает видео и выходит из автобуса. Отмечу, женщина была экипирована. Видимо для того чтобы не показывать своего лица, она скрыла его под маской. Автотранспортное предприятие оставляет за собой право обратиться в надзорные органы по факту инцидента в автобусе", - отметили в Ассоциации АТП.

Относительно случившегося Темляков пояснил, как дело было.

"В автобус на ост. "А. Арбузова" зашли три мальчика. Один из них предъявил карту кондуктору, на ней не было средств. После этого мальчик передал карту другом мальчику и тот вновь предъявил ее кондуктору. Кондуктор сказала, что мальчики могут ехать в автобусе, но нужно сказать родителям, что денег на карте нет и нужно пополнить баланс. Дети начали грубо разговаривать с кондуктором. В этот момент рядом появилась женщина в маске, которая сняла видео".

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