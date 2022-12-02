Перевозчики РТ о новой попытке выгнать ребенка из автобуса в Казани: "Это провокация!"

Глава Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков прокомментировал нам информацию о попытке кондуктора выгнать из автобуса ребенка, у которого не хватило денег на проезд. Напомним, такая информация появилась сегодня, 2 декабря. Сообщалось, что женщина-пассажир заступилась за школьника.

По словам Темлякова, служба безопасности АТП внимательно посмотрела записи с камер видеонаблюдения из автобуса.

"Информация о том, что кондуктор пытался высадить мальчика из автобуса не нашла подтверждение", - пояснил там Темляков.

Видео с камеры также опубликовали. На нем видна женщина, которая сделала информационный вброс.

"Женщина быстрыми шаги идет с задней площадки автобуса, быстро снимает видео и выходит из автобуса. Отмечу, женщина была экипирована. Видимо для того чтобы не показывать своего лица, она скрыла его под маской. Автотранспортное предприятие оставляет за собой право обратиться в надзорные органы по факту инцидента в автобусе", - отметили в Ассоциации АТП.

Относительно случившегося Темляков пояснил, как дело было.