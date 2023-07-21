«Перевела 100 тысяч рублей за услуги куратора»: в Казани женщина искала работу и потеряла 500 тысяч

Жительница Казани хотела найти работ и перевела мошенникам полмиллиона рублей

Поверив мошенникам, 37-летняя жительница Казани потеряла 500 тысяч рублей. С ее слов, она хотела найти работу и для этого размещала объявления со своей анкетой на разных сайтах. В какой-то момент к ней обратился неизвестный мужчина, который предложил удаленную работу. Женщина перевела 100 тысяч рублей за услуги куратора.

После этого ей сообщили об инвестиционном счете, который якобы был открыт на ее имя, и который следует закрыть как можно раньше. Для этого женщиной были оформлены кредиты на 400 тысяч рублей. Ей пообещали, что чет аннулируют, после чего деньги сразу же вернут на карту. Однако, на связь с ней так никто и не вышел.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 150 УК РФ «Мошенничество».