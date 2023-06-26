Перекроют весь центр: в Казани из-за ночного забега будут перекрыты улицы

Во время проведения забега «Ночная Казань» в городе ограничат движение транспорта

В Казани во время подготовки и проведения забега "Ночная Казань" будет ограничено движение транспорта в городе. Все они начнут действовать в 23:00 15 июля и продлятся разное количество времени.

До 0:45 будет перекрыт участок на Кремлевской дамбе от Батурина до Декабристов по двум крайним полосам, а также участок на Декабристов от Кремлевской дамбы и до улицы С. Хакима.

До 1:15 будет запрещено движение автомобилей на улице С. Хакима от Декабристов до Амирхана. А до 1:30 остановятся движение на Амирхана, от С. Хакима до моста "Миллениум" и на самом мосту от С. Хакима до Вишневского.

Дольше всего будет перекрыт участок на улице Подлужной - от съезда моста "Миллениума" до дома №17 ЖК "Европейский" - проехать здесь нельзя будет до 1:40.