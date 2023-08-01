Перекроют на неделю: в Казани с 1 августа будет закрыт проезд на Аделя Кутуя
Оксиния Самринова
В Казани будет временно ограничено движение транспорта по улице Аделя Кутуя, что связано с проведением реконструкции на участке водопровода.
В Комитете внешнего благоустройств города сообщили, что движение будет частично закрыто с сегодняшнего дня, 1 августа, и по 8 августа 2023 года. Такая мера затронет следующие участки:
- от дома №33 в сторону Седова;
- от дома №37 до дома №41 в сторону Седова;
- от дома №31 до Седова.