Новости Казани
· Полина Модестова

Перекроют на неделю: в Казани с 1 августа будет закрыт проезд на Аделя Кутуя

В Казани из-за водопровода снова перекроют Аделя Кутуя с 1 августа
Перекроют на неделю: в Казани с 1 августа будет закрыт проезд на Аделя Кутуя

Оксиния Самринова

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В Казани будет временно ограничено движение транспорта по улице Аделя Кутуя, что связано с проведением реконструкции на участке водопровода.

В Комитете внешнего благоустройств города сообщили, что движение будет частично закрыто с сегодняшнего дня, 1 августа, и по 8 августа 2023 года. Такая мера затронет следующие участки:

  • от дома №33 в сторону Седова;
  • от дома №37 до дома №41 в сторону Седова;
  • от дома №31 до Седова.
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