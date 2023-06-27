Перекроют центр города: в Казани пройдет международное ралли

Центр Казани перекроют в июле 2023 года из-за международного ралли

В центре Казани перекроют дорогу из-за проведения ралли "Шёлковый путь - 2023", сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Предстартовые мероприятия начнутся 5 июля. Международное же ралли проведут с 6 по 15 июля. Команда "Камаз-мастер" выставит на ралли пять экипажей, а маршрут будет состоять из девяти этапов и пройдет по территории России со стартом в Казани и финишем в Москве.

Владимир Леонов отметил, что 5 и 6 июля перекроют целую плеяду дорог. Чтобы не сильно напрягать автолюбителей, перекрытия будут выполнять веерно.