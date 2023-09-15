Новости Казани
· Полина Модестова

Перейдут на бескондукторную систему: валидаторы постепенно начнут работать в транспорте Казани

В Казани с 17 сентября начнут внедрять бескондукторную систему оплаты проезда
Перейдут на бескондукторную систему: валидаторы постепенно начнут работать в транспорте Казани

Дарья Порсева

Подписаться в Telegram

В телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс» сообщили, что специалисты предприятия уже завершают монтаж оборудования бескондукторной системы оплаты проезда. По мере готовности подвижной состав будет выходить на городские маршруты. Сообщается, что троллейбусы, следующие по маршрутам №6, перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда уже с 17 сентября.

В течение следующей недели планируется также перевод на бескондукторную систему оплаты троллейбусного маршрута №13 и трамвайного маршрута №4.

До конца месяца на ту же систему оплаты проезда перейдут троллейбусный маршруты №7 и 9, а также трамвайные маршруты №1, 2, 3, 6 и 8.

Следующая новость ↓

Популярное

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет
Интересное в Казани
20 часов назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет

Лонгриды

19 часов назад

«Только после трагедии появилась охрана»: очередной шутинг произошел в школе РТ

Интересное в Казани

день назад

У ребенка неправильный прикус? Смотрите на осанку!

компания по устранению грибка и плесени в квартире

Новости Татарстана

2 часа назад

Попросили прокомментировать: министр культуры РТ надела традиционный наряд на послание Минниханова

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

тату химической краской в Краснодаре

Лонгриды

день назад

Элитная квартира в Турции и другие богатства: в чем подозревают экс-главу Приволжского СК в Казани

Новости Татарстана

день назад

Поручил подготовить все к старту: в Татарстане начинается отопительный сезон

Лонгриды

день назад

Импортозамещение по-татарски: от Колы из Китая и Ирана до Хрутки вместо Nesquik

Новости Татарстана

день назад

Невосполнимая утрата для всего региона: сегодня скончалась народная артистка РТ

Новости Казани

19 часов назад

Выстрелил прямо в лицо: в школе под Казанью произошла стрельба из «самострела»
Новости Татарстана
2 дня назад

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Важное в РТ

56 минут назад

Жителям Татарстана доступен сервис Сбера — «Пенсионная витрина»

Интересное в Казани

20 часов назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет

Новости Казани

час назад

Перейдут на бескондукторную систему: валидаторы постепенно начнут работать в транспорте Казани

Новости Татарстана

час назад

Готов к любым погодным условиям: дрон-квадрокоптер заменит дорожные камеры в Иннополисе
Завершить планируют до 15 октября: мост на Назарбаева в Казани готов на 84%
Новости Казани
час назад

Завершить планируют до 15 октября: мост на Назарбаева в Казани готов на 84%

Новости Казани

час назад

Возведут в Адмиралтейской слободе: макет Соборной мечети Казани одержал победу в Architizer Vision Awards

Важное в РТ

час назад

Банки расширяют программы кредитования китайских автомобилей

Новости Татарстана

2 часа назад

Выдвижение произошло по незнанию: запрещенный в служении батюшка из Куюков раскаялся и признал вину
Документ подписан и опубликован: был назначен первый замминистра минпромторга РТ
Новости Татарстана
час назад

Документ подписан и опубликован: был назначен первый замминистра минпромторга РТ