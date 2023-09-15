Перейдут на бескондукторную систему: валидаторы постепенно начнут работать в транспорте Казани

В Казани с 17 сентября начнут внедрять бескондукторную систему оплаты проезда

В телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс» сообщили, что специалисты предприятия уже завершают монтаж оборудования бескондукторной системы оплаты проезда. По мере готовности подвижной состав будет выходить на городские маршруты. Сообщается, что троллейбусы, следующие по маршрутам №6, перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда уже с 17 сентября.

В течение следующей недели планируется также перевод на бескондукторную систему оплаты троллейбусного маршрута №13 и трамвайного маршрута №4.

До конца месяца на ту же систему оплаты проезда перейдут троллейбусный маршруты №7 и 9, а также трамвайные маршруты №1, 2, 3, 6 и 8.