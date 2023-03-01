Стало известно, что думают татарстанцы о возврате перехода на летнее и зимнее время

Недавно в Госдуме было предложено вернуться к переходу на летнее и зимнее время. Соответствующий законопроект на одобрение правительства отправил депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев. Это уже не первая попытка парламентариев возвратить сезонные переводы времени весной и осенью. В последний раз в 2019 году с подобным предложением выступал депутат фракции «Единая Россия» Андрей Барышев.

За всю историю такие инициативы находили разное объяснение, будь то улучшение эмоционального и физического состояния граждан, грамотное использование светлого времени суток и даже экономия электроэнергии. При этом если влияние на здоровье человека еще можно как-то объяснить, то до настоящего времени ни в одной развитой стране не выявлена статистика, которая подтверждает уменьшение расхода электроэнергии при сдвиге на час туда или обратно.

ProKazan.ru решил напомнить, когда и как именно переводили часы в России, а также поинтересовался у жителей Казани и Татарстана, стоит ли возвращать переход на летнее и зимнее время.

Временной «аттракцион» начался больше века назад

В первый раз на летнее время в стране перешли 14 июля 1917 года. Стрелки часов сдвинули на один час вперед относительно принятого в данном часовом поясе времени согласно постановлению Временного правительства. Поводом как раз послужил пример западных стран в целях экономии электроэнергии. Ситуация в стране была нестабильной: на фоне общественно-политического кризиса люди просто забыли перевести часы на зимнее время 13 сентября 1917 года.

Об этом вспомнили лишь в 1918 году. Декретом Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР в ночь с 9 на 10 января 1918 года страна вернулась к прежнему исчислению времени, сдвинув стрелки часов на час назад.

Фото: supercoolpics.com/Владимир Воробьев

Так продолжалось несколько лет: время переводили в мае и в августе. А вот в 1920 году стрелки часов на летнее время не переводились. При этом в 1921 году перевод времени на час вперед умудрились провести дважды - 14 февраля и 20 марта.

Позже в РСФСР и СССР ввели часовые пояса, которое не предусматривало ежегодного перевода стрелок. Однако 16 июня 1930 года ввели понятие «декретное время»: стрелки часов были переведены на один час вперед в "целях более рационального использования светлой части суток". После этого перевод стрелок не осуществлялся более 50 лет.

Возобновилась эта традиция 1 апреля 1981 года, но уже относительно декретного времени. Спустя 10 лет, 4 февраля 1991 года, решением кабинета министров СССР декретное время было отменено, а вот ежегодный перевод стрелок на летнее и зимнее время сохранили. Почти через год декретное время было восстановлено.

Отмена сезонного перевода часов

Ближе к нашим дням, 3 июня 2011 года президентом РФ Дмитрием Медведевым был подписан федеральный закон "Об исчислении времени". Тогда 11 часовых поясов в стране превратились в 9 часовых зон. Московское время стало исходным при исчислении местного.

Уже 31 августа 2011 года вышло постановление, согласно которому в Москве было установлено время UTC +4 часа (UTC - Всемирное координированное время – прим. ред.) и отменен сезонный перевод часов. Соответственно, это не отменило введенное 27 марта 2011 года летнее время, но переход на зимнее время в конце октября не состоялся. Россия перешла на постоянное летнее время.

21 июля 2014 года временные «правила» были пересмотрены: Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "Об исчислении времени", которые вступили в силу 26 октября того же года. Так, время по Москве приравнялось к UTC +3 ч. Количество часовых зон увеличили до 11. По факту, Россия вернулась к зимнему времени: большинство субъектов страны перевели стрелки часов на один час назад.

Что думают татарстанцы?

Мы узнали у ряда татарстанцев, которые проживают как в Казани, так и в отдаленных районах Татарстана, стоит ли возвращать переход на летнее и зимнее время. Мнения, традиционно, разделились.

Фото: rusnord.ru

«Период, когда было принято переходить на летнее и зимнее время, запомнился мне как положительный. Почти не заметна была природная хандра, не было хронического недосыпа. Я считаю, что при переходе на зимнее время снижается стресс, вызываемый наступлением холодов. К тому же выходишь с утра не совсем затемно. Недостатков в данном переходе я не вижу. Наоборот, его отмена вызвала массу недовольств как у меня, так и у моего окружения. Я считаю, что нужно вернуть данное правило: не зря так жило несколько поколений – все было нормально», - утверждает филолог, переводчик, преподаватель английского языка Фарзания Галиханова.

«За возврат, однозначно! Утром светает чуть ли не в 3:00, а в 21:00 уже темно. Если бы передвинули, хоть до 22:00 можно было бы при свете дня ходить. В Москве с нынешним временем очень комфортно, а вот в Казани – нет», - заявила фотограф Елена Гредюшко.

Кто-то и вовсе сторонник введения разных часовых поясов в одном регионе.

«Лично на меня переход в зимнее и летнее время особо никак не влияло – с адаптацией проблем не было. Но в нашем регионе необходимость перехода для меня очевидна: в холодное время года темнеет очень рано – уже с 15:00, а летом в 3:00 начинает светать, в 6:00-7:00 печет солнце, а люди еще спят. Особенно разница заметна при дальних поездках. Допустим, в юго-восточной части республики, в идеале, вообще следует перейти на уральское время (+2 часа), как в соседней Башкирии. В целом, я – ха возврат перехода на зимнее и летнее время: он хоть как-то сглаживал ситуацию», - считает водитель с многолетним стажем, основатель сети такси Владимир Мельников.

Нашлись и те, кто придерживается противоположного мнения.

«Конкретно на мою работу данный переход никак не влияет: у нас в поле график одинаковый – с раннего утра и до позднего вечера. Единственное – зимой трудно просыпаться на работу, когда за окном темно. При этом я не сторонник возврата перехода на летнее и зимнее время. Думаю, в этом нет никакого смысла, нам и так хорошо», - поделился главный инженер агрофирмы Марсель Галимов.

Фото: d-kvadrat.ru

«Я точно против сезонного перехода. Психологами уже не раз доказано негативное влияние такого явления. В частности, я знаю, что ученые из Института медицинской психологии в Мюнхене, выяснили, что при переводе часов нарушается баланса между внутренними – биологическими часами организма и реальным временем. Отсюда возникает усталость, могут обостриться различные заболевания. Переход напрямую влияет и на работоспособность: организм не успевает дать быструю реакцию на изменение графика своей жизни, соответственно, не в состоянии обеспечивать эффективную работу человека», - пояснила психолог Дарья Новгородцева.

Что показывает статистика?

Аналитики не стали медлить и опросили граждан. Всего в опросе приняли участие 1600 человек.

Выяснилось, что для подавляющего большинства населения нет разницы, по какому времени жить: так ответили 35% опрошенных, передает RT результаты опроса от сервиса по поиску работы SuperJob.

20% респондентов хотят возврата сезонного времени. Причем 25% из их числа – это россияне старше 45 лет.

Утвержденным зимним времяисчислением довольны 29% участников опроса. Однако, по сравнению с результатами 2021 года, их число стало больше.

Всего 6% опрошенных ответили, что хотели бы жить по летнему времени. Затруднились ответить 10% респондентов.