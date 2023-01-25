"Перед новым годом приезжал в отпуск, всех обнял": в Татарстане простились с контрактником Иваном Немасевым, погибшим в зоне СВО на Украине

Сегодня, 25 января, в Татарстане простились еще с одним погибшим в зоне спецоперации военным. В селе Хорновар-Шигали Дрожжановского района прошло прощание с военным-контрактником Иваном Немасевым.

В этом селе Иван родился и вырос в многодетной семье - был пятым ребенком. После школы учился в техникуме отраслевых технологий, окончил его в 2017 году.

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года проходил срочную военную службу, далее продолжил службу на контрактной основе.

Перед Новым годом он побывал в своем родном селе в краткосрочном отпуске. Со всеми повидался, навещал родных и друзей.

Указом Президента РФ Иван Немасев награжден Орденом Мужества посмертно.