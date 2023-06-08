"Пенсии и пособия будут доставлены по графику": "Почта России" не будет работать в День России

В Татарстане отделения «Почты России» не будут работать 12 июня из-за праздника

В Татарстане отделения "Почты России" не будут работать 12 июня, в День России, сообщили в пресс-службе компании.

В этот день почтальоны не будут разносить как письма, так и периодику. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, который заранее согласовали отделением Социального фонда РФ.

Узнать график работы отделения почты, а также найти ближайшее открытое можно на официальном сайте, либо в мобильном приложении компании.