Патриотический проект «За нами страна» провели в экстрим-парке «Урам»

В казанском экстрим-парке "Урам" прошёл новый и уникальный патриотический проект "За нами страна". Посетителям предлагали захватывающие мастер-классы, которые позволяли им окунуться в мир управления беспилотными летательными аппаратами и освоить тонкости сборки автомата.

А для тех, кто хотел прочувствовать атмосферу военных действий, продумана возможность примерить военную экипировку. Мероприятие организовала Танковое училище.