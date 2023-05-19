Патриарх Кирилл: Казань - символ гармонии в отношениях между исламом и православием

Приехавший в Татарстан Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Казань - яркий символ гармонии в отношениях между православной верой и исламским миром. Такое заявление он сделал на заседании группы "Россия – Исламский мир"в рамках KazanForum.

"Как никакое другое место Казань символизирует гармоничность отношений между исламом и православием. Здесь христиане и мусульмане трудятся вместе на общую пользу", – заявил Кирилл.

Эти религии имеют много общих точек и схожи во взглядах на базовые духовные ценности.