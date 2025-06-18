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Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа

Казанский аэропорт прямо сейчас: Пассажиры и ба...

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Сегодня утром международный аэропорт Казани столкнулся с беспрецедентным хаосом, затронувшим как процедуру пограничного контроля, так и зону выдачи багажа. Ситуация, описываемая как настоящий коллапс, разворачивается прямо сейчас, по свидетельствам одного из жителей Казани, только что прилетевшего в столицу Татарстана.

«Только что прилетели. Мы сейчас пограничную границу еле проходили», — рассказывает очевидец, описывая начало своего прибытия как настоящий квест. По его словам, очереди на паспортном контроле оказались настолько длинными и медленными, что многие пассажиры были вынуждены искать альтернативные пути прохождения. «В начале мы простояли, наверное, полчаса. Потом через другое прошли окно», — добавляет казанец.

Причиной невероятной задержки, по словам пассажира, стало огромное количество прибывающих, создающее колоссальную нагрузку на пограничную службу. «Там сейчас очень много таджиков приехало. По-моему, с Египта. В общем, триллион человек», — эмоционально описывает очевидец ситуацию, подчеркивая масштабы наплыва. Такой поток мигрантов и туристов парализует привычный процесс и вызывает серьезные заторы.

Однако испытания для прибывших на этом не заканчиваются. После долгого и изнурительного прохождения паспортного контроля пассажиры сталкиваются с не менее шокирующей картиной в зоне выдачи багажа. «И вот так вот с багажом происходит. Это вот прямо сейчас», — констатирует очевидец, описывая ситуацию.

Вместо упорядоченной выдачи чемоданов на лентах, багаж, по словам пассажира, разбросан по всей территории зала, создавая картину полного беспорядка. Чемоданы, сумки и ручная кладь лежат на полу, свалены в кучи, что делает их поиск почти невозможным и усугубляет общую нервозную атмосферу. Пассажиры вынуждены перебирать сотни чужих вещей в надежде найти свои.

Такая ситуация вызывает серьезные опасения у пассажиров, теряющих время и сталкивающихся с риском потери или повреждения своих вещей. Очевидно, что аэропортовые службы оказались не готовы к столь масштабному и внезапному притоку пассажиров, что привело к коллапсу операционных процессов.

На данный момент ситуация в международном аэропорту Казани остается крайне напряженной, подробности можно найти в телеграм-канале.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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