Пассажирский самолет, следовавший из Петербурга в Кемерово, совершил экстренную посадку в Казани
Фото: smotrim.ru
Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Кемерово, вынужденно сел в Казани из-за ухудшившегося самочувствия пассажира, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"24 ноября в 23:34 мск в международном аэропорту "Казань" в связи с плохим самочувствием пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Кемерово", - говорится в сообщении.
Пассажир был госпитализирован. Борт продолжил движение по маршруту.