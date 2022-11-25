Пассажирский самолет, следовавший из Петербурга в Кемерово, совершил экстренную посадку в Казани

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Кемерово, вынужденно сел в Казани из-за ухудшившегося самочувствия пассажира, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"24 ноября в 23:34 мск в международном аэропорту "Казань" в связи с плохим самочувствием пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Кемерово", - говорится в сообщении.

Пассажир был госпитализирован. Борт продолжил движение по маршруту.

