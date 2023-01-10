Пассажирский автобус вылетел с трассы в Татарстане и оказался в кювете на морозе

В Верхнеуслонском районе Татарстана накануне пассажирский автобус вылетел с трассы и съехал в кювет, где и застрял в сильный мороз. Инцидент произошел на 23-м километре автодороги Казань — Ульяновск, на повороте к селу Татарское Макулово.

Как сообщили в МВД по Татарстану, на место незамедлительно был направлен экипаж ДПС — старший лейтенант полиции Ранис Аллямов и младший сержант Вильдан Хасанов.

В салоне находились водитель и 15 пассажиров, обошлось без пострадавших.

Однако автобус получил механические повреждения. Всех пассажиров отправили к месту следования на другом автобусе. Инспекторы ДПС с помощью спецтехники помогли вернуть автобус на проезжую часть, после чего он смог двигаться своим ходом далее.