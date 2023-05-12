ЛГБТ-блогеры, ранее выдворенные из Казани, посмеялись на полицейскими

Выдворенные из Казани ЛГБТ-блогеры китаец Сюй Хаоян и грузин Гела Гогишвили выступили с заявлением. Правда, уже после того, как обосновались в Турции - оттуда говорить, видимо, безопаснее.

Они рассказали, что когда китайца судили за пропаганду ЛГБТ, казанские полицейские проявили чудеса фантазии просто "дофантазировали", когда анализировали их видео.

"Было видео "25 видов поцелуев". Она (сотрудница полиции - прим. ред) написала: "Он целовал его с ног до головы, каждый участок его тела". Что?! Такого не было! " - заявил Гела, его цитирует 116.ru.

Также блогеры рассказали, что на них завели и уголовное дело, хотели судить за распространение порнографии. С таким обвинением они не согласны.

Оба сейчас в Турции, суд в Казани прошел без присутствия Гелы, на нем ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Заметили ситуацию и в Китае, на родине Хаояна. Там все посты парня удалили, а всех бывших товарищей его позвали "на беседу" и "отругали".

"Китайская полиция пришла к родителям Хаояна, к друзьям, даже к китайским адвокатам, которые хотели ему помочь", — рассказал Гела.

После этого Хаоян решил больше в Китай не возвращаться никогда.