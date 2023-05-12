Новости Казани
· Служба новостей

"Парни в форме с богатой фантазией": депортированные из Казани ЛГБТ-блогеры посмеялись над казанской полицией и заявили о давлении на семью

ЛГБТ-блогеры, ранее выдворенные из Казани, посмеялись на полицейскими
"Парни в форме с богатой фантазией": депортированные из Казани ЛГБТ-блогеры посмеялись над казанской полицией и заявили о давлении на семью

Фото: социальные сети

Выдворенные из Казани ЛГБТ-блогеры китаец Сюй Хаоян и грузин Гела Гогишвили выступили с заявлением. Правда, уже после того, как обосновались в Турции - оттуда говорить, видимо, безопаснее.

Они рассказали, что когда китайца судили за пропаганду ЛГБТ, казанские полицейские проявили чудеса фантазии просто "дофантазировали", когда анализировали их видео.

"Было видео "25 видов поцелуев". Она (сотрудница полиции - прим. ред) написала: "Он целовал его с ног до головы, каждый участок его тела". Что?! Такого не было! " - заявил Гела, его цитирует 116.ru.

Также блогеры рассказали, что на них завели и уголовное дело, хотели судить за распространение порнографии. С таким обвинением они не согласны.

Оба сейчас в Турции, суд в Казани прошел без присутствия Гелы, на нем ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.
Заметили ситуацию и в Китае, на родине Хаояна. Там все посты парня удалили, а всех бывших товарищей его позвали "на беседу" и "отругали".

"Китайская полиция пришла к родителям Хаояна, к друзьям, даже к китайским адвокатам, которые хотели ему помочь", — рассказал Гела.

После этого Хаоян решил больше в Китай не возвращаться никогда.

Следующая новость ↓

Популярное

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно
Гид по скидкам Казани
6 часов назад

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно

Новости Казани

23 часа назад

Два года после страшной трагедии в 175 гимназии: цветы больше не несут, но охрана стоит

Гид по скидкам Казани

день назад

8 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной

какие службы уничтожает борщевик в москве

Новости Казани

день назад

В Татарстане простились с погибшим в зоне СВО десантником Ильдаром Агалямовым

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

микротоки от целлюлита отзывы в Москве

Новости Казани

день назад

Туриста из Казани задержали в Сочи за татуировку с украинской символикой

Новости Казани

день назад

В Минстрое Татарстана отреагировали на задержание замминистра Элеоноры Абубакировой

Новости Казани

день назад

В Казани демонтируют киоски с водой и будки охранников

Новости Казани

день назад

В Казани под мостом Миллениум нашли труп молодого человека

Новости Казани

день назад

В годовщину стрельбы в казанской гимназии № 175 школы в Казани получили сообщения с угрозами
Новости Казани
2 дня назад

55 тысяч человек пришли на парад Победы в Казани

55 тысяч человек пришли на парад Победы в Казани

Новости Казани

52 минуты назад

"Парни в форме с богатой фантазией": депортированные из Казани ЛГБТ-блогеры посмеялись над казанской полицией и заявили о давлении на семью

Гид по скидкам Казани

день назад

Топ необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

Новости Казани

час назад

"Это ж прямые порталы в ад!": жители Казани возмущены дорожными провалами в разных районах города

Новости Казани

час назад

Производство электромобилей "Атом" могут организовать в Татарстане
Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне
Новости Казани
2 дня назад

Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне

Новости Казани

час назад

"Опасно": синоптики Татарстана предупредили, что на регион надвигается сильная гроза с ветром

Новости Казани

час назад

Содержание фонтанов в Казани в этом году обойдется почти в 25 миллионов рублей

Новости Казани

3 часа назад

"В чем сила, брат?": в Татарстане эксперты нашли способ защиты исторической правды в масштабах всей страны
В Казани появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны
Новости Казани
2 дня назад

В Казани появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны