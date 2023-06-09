Парковки будут бесплатными: жителям Казани напомнили о возможности оставить автомобиль бесплатно в праздники

Жителям Казани напомнили о бесплатных парковках на выходных с 10 по 12 июня

Жители и гости Казани с 10 по 12 июня смогут бесплатно воспользоваться муниципальным парковками, которые расположены вдоль улично-дорожной сети.

Напомним, что 12 июня по всей стране отмечается День России. Согласно постановлению исполкома Казани в этом день на муниципальных парковках автомобилистам не нужно будет платить. Они также будут бесплатными в выходные дни, 10 и 11 июня.

Напомним, что за прошлый, 2022, год количество автомобилистов, которые используют муниципальные парковки в Казани, стало больше на 100,5 тысячи. С прошлого года горожане могут не платить за парковку по выходным дням, а также по праздничным. В будние дни плата взимается в определенные часы - с 8:00 до 19:00.