В Казани парк "Черное озеро" отказался от больших мероприятий в пользу камерных

Парк "Черное озеро" в Казани отказался от больших мероприятий в пользу камерных
Фото: открытые источники
Казанский парк "Черное озеро" не будет проводить большие мероприятия, ограничившись только камерными событиями. Решение приняли с учетом просьб и жалоб жителей расположенных рядом домов. Об этом проинформировала руководитель Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова.
Теперь парк будет работать в формате открытого лектория. Тут будут проводить образовательные лекции с привлечением специалистов Казанского Кремля, онлайн-школы Skillbox и научного сообщества Milmax.
Казанцы и гости города смогут встречаться в парке с психологами, преподавателями иностранных языков, творческими людьми. В июне тут можно будет посетить книжний фестиваль.
19 мая в парках Казани начинается летний сезон и насыщенная программа ждет на протяжении всего теплого периода.