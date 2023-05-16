В Казани парк "Черное озеро" отказался от больших мероприятий в пользу камерных

Казанский парк "Черное озеро" не будет проводить большие мероприятия, ограничившись только камерными событиями. Решение приняли с учетом просьб и жалоб жителей расположенных рядом домов. Об этом проинформировала руководитель Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова.

Теперь парк будет работать в формате открытого лектория. Тут будут проводить образовательные лекции с привлечением специалистов Казанского Кремля, онлайн-школы Skillbox и научного сообщества Milmax.

Казанцы и гости города смогут встречаться в парке с психологами, преподавателями иностранных языков, творческими людьми. В июне тут можно будет посетить книжний фестиваль.

19 мая в парках Казани начинается летний сезон и насыщенная программа ждет на протяжении всего теплого периода.

