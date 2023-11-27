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Пьяный водитель грузового авто спровоцировал массовую аварию в Казани

Пьяный водитель грузового авто спровоцировал массовую аварию в Казани

Фото: Татарстан-24

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На улице Кул Гали в Казани нетрезвый мужчина за рулем грузового авто на большой скорости протаранил автомобиль "Киа", иномарку отбросило на автобус.

Как пишет "Татарстан-24", после этого водитель грузовика, осознав, что случилось, решил скрыться с места ДТП. Вместо него заявился его товарищ.

Обман не удался. Очевидцы ДТП запомнили того, кто был за рулем. Нарушитель, впрочем, вскоре и сам вернулся на место событий, он согласился пройти тест на опьянение. Он подтвердил - мужчина сильно пьян.

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