Пьяный в Казани ударил женщину-таксиста и угнал ее рабочий автомобиль

В Казани следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, которого обвинили в покушении на убийство.

По данным республиканского Следкома, в июле этого года мужчина без спроса уселся в припаркованное у остановки "Проспект Победы" такси. Он ударил женщину-водителя по шее металлической пластиной, но автоледи оказала сопротивление и смогла покинут авто. Тогда нападавший пересел за руль и угнал "Киа Рио" вместе с вещами женщины.

Поездка не была особо приятной и завершилась ДТП в поселке Кирби в Лаишевском районе РТ.

Также следователи установили, что незадолго до этой истории тот же фигурант украл велосипед, а позднее - ограбил магазин, из которого вынес робота-пылесоса.