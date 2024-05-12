Пьяный таксист на Хендай не заметил запрещающий сигнал светофора

Пьяный таксист на Хендай проехал на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в телеграм-канале "Злой Казанец".



Таксист на Москвиче успешно выполнил заказ и встал на светофоре на перекрестке Ташаяк и Сади-Галеева. В этот момент в него влетела другая машина такси — Хендай.



За ее рулем оказался 40-летний пьяный водитель.



Виновник ДТП и его пассажир пытались уйти. Как стало известно позднее, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.