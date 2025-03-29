Пьяный пассажир, летевший из Казани в Пхукет, покусал бортпроводников

На борту рейса WZ-3144, летевшего из Казани в Пхукет, один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на бортпроводников и покусал их. Об этом сообщили телеграм-каналы, ссылаясь на информацию ТАСС.

После инцидента было составлено заявление в полицию, и дебошира задержали по прибытии в Россию. Представители авиакомпании уточнили, что мужчина был арестован правоохранительными органами по возвращении на родину.

Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности в рамках законодательства РФ.

Рейс Казань – Пхукет является одним из самых популярных, и из столицы Татарстана на этот курорт выполняется девять рейсов в месяц.