Пьяный пассажир из Казани покусал и исплевал людей в самолете
Екатерина Елисеева
Житель Казани, отправившийся в Таиланд, стал участником инцидента на борту самолета, когда напал на бортпроводников и укусил их. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
По данным источников, инцидент произошел на рейсе, вылетевшем из Казани. Перед полетом 47-летний мужчина выпил в аэропорту. В самолете он попросил дополнительный алкоголь, но получил отказ. В ответ мужчина, по информации SHOT, напал на одного из бортпроводников, укусил его и стал плеваться.
После отдыха в Таиланде, спустя 10 дней, мужчина вернулся в Казань. Представители авиакомпании узнали его и задержали сразу после приземления, выразив недовольство его поведением.
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