Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Пьяный пассажир из Казани покусал и исплевал людей в самолете

После отдыха в Таиланде, спустя 10 дней, мужчин...

Екатерина Елисеева

Подписаться на Дзен.канал

Житель Казани, отправившийся в Таиланд, стал участником инцидента на борту самолета, когда напал на бортпроводников и укусил их. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

По данным источников, инцидент произошел на рейсе, вылетевшем из Казани. Перед полетом 47-летний мужчина выпил в аэропорту. В самолете он попросил дополнительный алкоголь, но получил отказ. В ответ мужчина, по информации SHOT, напал на одного из бортпроводников, укусил его и стал плеваться.

После отдыха в Таиланде, спустя 10 дней, мужчина вернулся в Казань. Представители авиакомпании узнали его и задержали сразу после приземления, выразив недовольство его поведением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Два экзамена вместо четырёх: как изменится ОГЭ в 2025 году и к чему это приведёт

Интересное в Казани

день назад

Всё дело в температуре: рассказываем, почему чередование тепла и холода весной особенно полезно

препараты для борьбы с сорняками

Не у нас

день назад

Китайский беспилотник обследовал глубину Марианской впадины

Интересное в Казани

2 дня назад

Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в боевых условиях напряженного трафика и агрессивного вождения

бокс обучение в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Врачи из Татарстана погибли на борту затонувшего батискафа в Египте

Не у нас

день назад

Эксперты рассказали, как умные бытовые вещи шпионят и крадут деньги

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане в связи с утратой доверия уволен Ильшат Аминов

Новости Казани

день назад

По всей Казани 27 марта проводятся эвакуации

Новости Казани

день назад

В Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой в квартире: началась проверка
Новости Казани
38 минут назад

Историческая часть зооботсада в Казани откроется 1 апреля

С 24 марта также изменился график работы зоны «...

Новости Казани

час назад

Пьяный пассажир из Казани покусал и исплевал людей в самолете

Интересное в Казани

день назад

Всё дело в температуре: рассказываем, почему чередование тепла и холода весной особенно полезно

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане может появиться детская психбольница

Новости Татарстана

3 часа назад

Врач из Татарстана Равиль Валиуллин погиб при крушении батискафа в Египте
В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драк...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драку со школьниками

Новости Татарстана

4 часа назад

Сотрудник ОБЭП МВД РТ подозревается во взятках на 107 миллионов рублей

Не у нас

5 часов назад

5-летний ребенок из Москвы заразился редким паразитом во время отдыха в Египте

Новости Татарстана

5 часов назад

Метеоролог заявил, что лето в Татарстане наступит раньше обычного
В России начинается запись детей в первый класс...
Интересное в Казани
4 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка