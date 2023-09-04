«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Из Генплана Казани могут вычеркнуть мост через Казанку и добавить метро до Куюков

В генеральный план Казани впервые за три годы будут внесены больше ста правок. В конце прошедшей недели исполком Казани объявил общественные интернет-обсуждения предстоящих корректировок и опубликовал материалы. Как сообщает «БИЗНЕС Online», в исполкоме Казани подчеркнули, что это именно изменения, а не новый документ. Отмечается, что корректировки не ухудшают генеральный план города и не вносят принципиальных изменений в изначальные расчеты.

Первую ветку метро от станции «Дубравная» предлагают увеличить на четыре станции. Три станции когда-нибудь появятся на окраинах казанских поселков Плодопитомник и Салмачи, а еще одна планируется в Куюках Пестречинского района.

Помимо этого, было принято решение о продлении второй ветки метрополитена от станции «Дубравная» в сторону Республиканской клинической больницы.

Принята стратегия развития Казанки с каскадом 12 парков оказала влияние на дорожное планирование в сфере «Паркового» притяжения. Из прибрежной зоны были вычеркнуты некоторые объекты: