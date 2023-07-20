«Отражают некорректную информацию»: в Казани перестали работать информационные табло на остановках

В Казани 20 июля перестали работать информационные табло на остановках из-за сбоя системы

В комитете по транспорту Казани сообщили, что в городе не работают информационные табло на остановках общественного транспорта и навигации в приложении из-за того, что произошел сбой на сервере.

На данный момент информационные табло отражают некорректную информацию о прибытии троллейбусов, автобусов и трамваев по Казани. Помимо этого, не работает навигация в приложении «Казань транспорт». Не уходят данные и на серверы Яндекса.

Сейчас из-за сбоя нет связи с бортовой навигацией, которая установлена в общественном транспорте. В Комитете отмечают, что при планировании поездок на это необходимо обратить внимание. Сейчас специалисты занимаются восстановлением системы.