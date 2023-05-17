В Татарстане выявили 156 водителей с психическими болезнями, теперь их хотят лишить водительских прав

В Татарстане нашли 156 автомобилистов, которые имеют все противопоказания к управлению транспортными средствами ввиду психических проблем. Теперь их хотят лишить прав через суд, проинформировали в республиканской прокуратуре.

Из 13 000 татарстанцев, которые, по данным на начало года, состоят на учете по психическим болезнями, 156 имеют права и ездят за рулем.

По закону их можно лишить прав до стойкой ремиссии или снятия с учета.

Наздорное ведомство уже подало иски в суды, дела на рассмотрении.

Отмечается, что в 2021 году через суд аннулированы водительские удостоверения 3000 человек, состоящих на учете у нарколога.

