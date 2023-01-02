Отметили Новый год: в Казани женщина получила в подарок от сожителя удар ножом

В Казани мужчина ударил ножом в ногу свою сожительницу. Инцидент произошел на улице Правды.

По словам пострадавшей, они поссорились, потому что она хотела купить сигареты, но ее мужчина начал ее выгонять, сообщает "Татарстан-24".

Мнения соседей по поводу этой пары разошлись. Одни говорят, что они интеллигентные люди и до сегодняшнего дня подобных ситуаций не происходило, другие утверждают, что пострадавшая нередко злоупотребляет спиртным и дебоширит.

На место происшествия прибыла скорая помощь, медики осмотрели женщину дома. От написания заявления в полицию она отказалась.

