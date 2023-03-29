Отменят ли в РФ ЕГЭ: детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила с важным заявлением

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сделала заявление относительно отмены ЕГЭ в РФ

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в интервью Тeleprogramma.pro сделала несколько заявлений относительно информации о вероятной отмене в России ЕГЭ.

Она считает, что вопрос с этим экзаменом, который наводит ужас на родителей и детей, очень актуален.

"Конечно, очень многие родители и дети выступают против ЕГЭ, имея для этого все основания. Но при этом у нас пока нет альтернативы ЕГЭ. Ведь, отменяя этот экзамен, мы должны заменить его чем-то, что будет не хуже, а лучше. Иначе какой тогда смысл в этой реформе?", - отметила она.

Советская система сдачи экзаменов, считает Волынец, уже утрачена безвозвратно, а потому России сначала надо разработать принципиально новую систему приема экзаменов у выпускников школ.

"В чем плюс ЕГЭ? В том, что дети даже из самых отдаленных регионов России имеют возможность поступить в самые престижные вузы страны. С другой стороны, подготовка к ЕГЭ в школах сводится к "натаскиванию" детей на правильные ответы. При этом такая подготовка не гарантирует глубокого знания предмета", - пояснила Ирина Волынец.

Сама она полагает, что ЕГЭ содержит больше минусов, чем плюсов. Но в реформировании нуждается не только она, а вся система образования в стране.