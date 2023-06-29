Откроют уже в этом году: стало известно, как продвигаются работы на трассе М-12 Москва — Казань

Хуснуллин заявил о завершении работ на трассе М-12 Москва — Казань на 70%

На сайте российского правительства сообщили что вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что трасса М-12 Москва-Казань завершена уже на 70%. Заявление было сделано по итогам заседания наблюдательного совета ГК "Автодор".

Вице-премьер сообщил что план по вводу дорог госкомпанией будет исполнен в полном объеме. С его слов, на 2023 года запланировано открытие нескольких дорожных объектов и самым знаковым станет запуск движения на двух участках федеральной трассы М-12. Движение до Арзамаса запустят уже в начале сентября этого года, а до Казани - в декабре.

К тому моменту на новой дороге заработают 16 многофункциональных зон, которые позволят комплексно обслуживать автомобилистов, а также размещения дорожного сервиса.