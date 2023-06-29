Новости Казани
· Полина Модестова

Откроют уже в этом году: стало известно, как продвигаются работы на трассе М-12 Москва — Казань

Хуснуллин заявил о завершении работ на трассе М-12 Москва — Казань на 70%
Откроют уже в этом году: стало известно, как продвигаются работы на трассе М-12 Москва — Казань

Юлия Марченко

Подписаться в Telegram

На сайте российского правительства сообщили что вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что трасса М-12 Москва-Казань завершена уже на 70%. Заявление было сделано по итогам заседания наблюдательного совета ГК "Автодор".

Вице-премьер сообщил что план по вводу дорог госкомпанией будет исполнен в полном объеме. С его слов, на 2023 года запланировано открытие нескольких дорожных объектов и самым знаковым станет запуск движения на двух участках федеральной трассы М-12. Движение до Арзамаса запустят уже в начале сентября этого года, а до Казани - в декабре.

К тому моменту на новой дороге заработают 16 многофункциональных зон, которые позволят комплексно обслуживать автомобилистов, а также размещения дорожного сервиса.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Вам тут не рады, не надо сюда ехать!»: крик души казанца, узнавшего, что летом к нам приедет более 4 миллиона туристов

Новости Казани

20 часов назад

Официально не сообщалось: в Казань прилетел самолет спецназначения

дезинфекция от тараканов с гарантией москва

Новости Казани

день назад

Лежал посреди улицы в крови: в центре Казани обнаружили 17-летнего школьника

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

ремонт гидротрансформатора в Самаре

Лонгриды

день назад

Острая ревматическая лихорадка и поражение почек: в Татарстане в 4 раза выросла заболеваемость скарлатиной

Новости Казани

22 часа назад

Несколько метров проскользила на крыше: в Казани произошло жуткое смертельное ДТП

Новости Казани

23 часа назад

Приедут со всей России: в Татарстане открыли автокемпинг "Осиново"

Новости Казани

20 часов назад

Рассказал историю возникновения праздника: глава РТ и мэр Казани приняли участие в праздничном намазе
Новости Казани
день назад

Стала известна дата: в Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо»

Стала известна дата: в Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо»

Новости Казани

40 минут назад

"Рядом находился человек с тростью": в Челнах мужчина запустил салют прямо в офисе Сбербанка

Новости Казани

50 минут назад

Откроют уже в этом году: стало известно, как продвигаются работы на трассе М-12 Москва — Казань

Новости Казани

13 часов назад

"Будут обучать танцу сибирских татар": в Казани в рамках проекта "Хәрәкәттә – бәрәкәт" выучат новый танец

Новости Казани

14 часов назад

Набрали максимальный балл: в Татарстане шесть выпускников сдали ЕГЭ на 200 баллов
Стал временным убежищем для писателей и поэтов: Чистополь попал в топ-5 городов России для литературного туризма
Новости Казани
5 минут назад

Стал временным убежищем для писателей и поэтов: Чистополь попал в топ-5 городов России для литературного туризма

Новости Казани

15 часов назад

Умерла уже в больнице: мужчина в Казани убил жену и попытался покончить с собой

Новости Казани

16 часов назад

Выявили десятки нарушение: Набережные Челны стали лидером по нарушениям на аттракционах

Новости Казани

19 часов назад

Все держат в секрете: стало известно, когда пройдет общегородской выпускной в Казани
Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году