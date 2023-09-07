Откроется коворкинг: Объект культурного наследия на Баумана перепрофилируют под бизнес-центр

Объект культурного наследия на Баумана в Казани переделают под коворкинг

Итоговая проверка здания на улице Баумана, 86 проводится специалистами инспекции госстройнадзора РТ. Напомним, что его планируют перепрофилировать под бизнес-центр формата «коворкинг».

Здание было построено в 1906-1907 годах, оно является бывшей гостиницей «Коммерческие номера» купца Василия Колесникова. Площадь здания - 3 596 квадратных метров.

Застройщиком объекта является ООО «Альтаир-Престиж», а техническим заказчиком - «Террастройпроект». Генпроектировщиком является «Эклектика».