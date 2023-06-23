Опубликован график отключения горячей воды на июль и август 2023 года в домах Казани

Стало известно, по какому графику будут отключать горячее водоснабжение в июле 2023 года в жилых домах Казани, присоединенных к сетям АО "Татэнерго". Напомним, что мера является необходимой для проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

При этом отмечается, что сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы, а так как все работы проводятся поэтапно, то отключение может производиться не один раз, а несколько.

На сайте мэрии Казани опубликовали полный список адресов на отключение в разные даты: с 4 по 7 июля, с 4 по 18, с 4 по 25, с 7 по 18, с 19 июля по 2 августа и с 25 июля по 8 августа.