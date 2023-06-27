Отдохнем на день больше: в Татарстане напомнили о дополнительном выходном на этой неделе

Жителям Татарстана напомнили о дополнительном выходном 28 июня из-за Курбан-байрама

В Татарстане на этой неделе у местных жителей будет дополнительный выходной, что связано с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам. В этом году его отметят 28 июня.

Помимо выходного в праздничный день, 27 июня будет сокращена продолжительность рабочего дня на один час, о чем сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики.

Напомним, что всего в 2023 году у жителей Татарстана, работающих пять дней в неделю, будет 244 рабочих дня и 121 выходной, в числе которых 17 - праздничные.