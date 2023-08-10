Отдельное внимания уделят работе с семьями: в Казани завершают строительство детского сада на Адоратского

В Казани строительство детского сада на 220 мест по улице Адоратского завершили на 78%

Строительство детского сада, расположенного на улице Адоратского в Казани, завершено на 78%. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. Оно возводится в рамках национального проекта «Демография».

Детский сад смогут посещать ребята с ограниченными возможностями здоровья - для них будут выполнены удобные входные группы, сделаны пандусы и лифт. Во дворе детского сада установят веранды с теневыми навесами и игровыми зонами для каждой группы. Появится и общая физкультурная площадка.

В здании будет музыкальный и спортивные залы, кабинет психолога. В планах - открыть 12 групп, в том числе для детей с ОВЗ. Особое внимание в своей работе дошкольное учреждений уделит работе с семьями. Для этого будет открыт большой коворкинг-цент для семейных мастер-класс, уголок бук-кроссинга и откроется психологическая служба по сопровождению семей.