Отделения ГИБДД Казани поменяли график работы на майские праздники

Казанские отделения ГИБДД изменили порядок работы на период майских праздников, проинформировала пресс-служба ведомства.

С 7 по 9 мая не будут принимать автомобилистов пункт регистрации автомобилей в МФЦ на проспекте Победы.

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риостановят работу и салоны ТТС на Декабристов и проспекте Победы. Выходными указанные дни будут и в КАН Авто на Оренбургском и Сибирском тракте.

А вот отделения ГИБДД №№ 1,2 будут работать в привычном режиме. А потому там могут быть очереди, планируйте посещения заранее.

