"Смотрящего по Казани" Липского похоронили на Самосыровском кладбище

Сегодня, 27 апреля, в Казани похоронили Вадима Липского, которого считали "смотрящим по Казани". Он же был известен как Бургомистр.

Скончался Липский 25 апреля в республиканской клинической больнице, куда его перевели из СИЗО.

Как пишет "БО", похороны состоялись на Самосыровском кладбище. У умершего остались жена и двое детей.

Примечательно, что на могиле усопшего появились похоронные венки с ленточками от "братвы". Так, замечен венок от Ромы Сыча Казанского, от известных в криминальных кругах представителей челнинской "братвы".

Бургомистра арестовали в августе прошлого года. Обжаловать водворение в СИЗО не получалось, хотя состояние Липского ухудшалось с каждым днем, он не мог ходить, сидеть. И только 1 апреля суд принял решение о переводе Липского под домашний арест.



