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· Алина Алмакаева

От пения gaudeamus igitur в туалете до голых пробежек по улице: Какие традиции есть у казанских студентов во время сессии

От пения gaudeamus igitur в туалете до голых пробежек по улице: Какие традиции есть у казанских студентов во время сессии

Фото: kpravda.ru

25 января вся страна отмечает Татьянин день, который в народе больше известен, как День студента. Не секрет, что именно время проведенное в различных вузах россияне вспоминают с особенной теплотой.

Корреспондент Prokazan.ru решила поинтересоваться у действующих и бывших казанских студентов, что им запомнилось за годы обучения, были ли какие-то варианты празднования Дня студента и какие любопытные обряды существуют во время сдачи кроме знаменитого "Халява, ловись!".

Наиболее известная примета – это в ночь призывать удачу перед экзаменами. В открытое окно кричать «Халява, приди!», в ответ же желательно сказать «Уже в пути!».

- Живя в Деревне Универсиады, эти крики раздаются вплоть до самого утра. Да это весело, и своеобразный ритуал, но посреди ночи, часа в 3 утра не хочется просыпаться от криков, - рассказывает Марьям, жительница Деревни Универсиады.

- У нашей группы есть свой обряд или так сказать ритуал. Перед началом экзамена мы все кладём ладоши на ладоши, несколько секунд стоим, а затем кричим «Нам всегда нужно удача, только так, а не иначе!». Это не всегда помогает, но нам от этого спокойнее, - рассказывает Инзиля - студентка одного из вузов Казани.

На какие только ухищрения не идут студенты. Недаром говорят, что студент- одни из самых суеверных людей. Даже в аудиторию заходят с нудной ноги.

- Я не верю в приметы, но если сложный предмет на зачёте или экзамене, то я обязательно кладу пятаки под пятку и захожу только с правой ноги,- говорит студент КФУ.

Что касается бывших студентов, то там обряды были разнообразнее и даже где-то откровеннее. Впрочем, как утверждает наш собеседник, приметы действовали.

- Еще когда поступил на 1 курс старшеклассники нам рассказывали, что перед экзаменом обязательно надо сходить в туалет и спеть гимн студенчества - gaudeamus igitur. Не поверите, но срабатывало! Всегда зачет ставили. Один раз у меня однокашники еще как в США голую милю устраивали, человек пять разделись и побежали по двору. Так экватор отмечали. Из другого, я, например, на экзамены ходил в одной и той же футболке, - рассказал Максим Истомин, бывший студент одного из казанских вузов.

Как отмечается день студента?

В Казани на Кремлёвской набережной предоставляется скидка на прокат коньков при предъявлении студенческого билета. Так, цена будет состоять 50 рублей.

В театре Галиаскара Камала обладателям студенческих билетов делают 50-процентную скидку на посещение двух спектаклей: «Зятья Гэргэри» и «Молодые сердца».

В Baryonix при предъявлении студенческого биле два входных билета по цене одного.

Кроме того ряд кафе, ресторанов и баров также предоставляют скидки и бонусы всем студентам.

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