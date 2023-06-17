От Казани до Ульяновска запустят рельсовый автобус 30 июня

Ульяновск и Казань свяжет новый железнодорожный транспортный маршрут. С 30 июня будет курсировать рельсовый автобус, об этом проинформировал Минтранс Ульяновской области.

Из Ульяновска в Казань он будет отправляться в 7:30 по местному времени по выходным, из Казани в Ульяновск рельсовый автобус будет уходить в 14:03 также по местному времени по пятницам и выходным.

Расстояние между городами составлят 170 километров, время в пути - более 3 часов.

