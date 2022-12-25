Синоптики объявили о тумане и гололеде в Казани в предстоящие сутки. Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость вождения.

Так, 26 декабря в столице Татарстана будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем -4..-6˚.

В ночное время туман местами сохранится. Ожидается небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -6..-8˚, при прояснениях до -10˚.