Новости Казани
· Регина Шигабетдинова

От быстрой езды лучше отказаться: Синоптики предупредили о плохих погодных условиях в Казани в предстоящие сутки

От быстрой езды лучше отказаться: Синоптики предупредили о плохих погодных условиях в Казани в предстоящие сутки

Фото: resbash.ru

Синоптики объявили о тумане и гололеде в Казани в предстоящие сутки. Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость вождения.

Так, 26 декабря в столице Татарстана будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем -4..-6˚.

В ночное время туман местами сохранится. Ожидается небольшой снег. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -6..-8˚, при прояснениях до -10˚.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

"Остановите меня, инспектор!": сотрудница ГИБДД из Казани сводит Сеть с ума своей красотой - вот как она выглядит

Новости Казани

день назад

"Скоро начнутся выплаты": Рустам Минниханов подписал указ о новом пособии для семей с детьми

курсы русский язык егэ 11 класс в онлайн школе Турбо

Новости Казани

день назад

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Редакция помогает

2 дня назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

Профи - подготовка к огэ немецкий

Новости Казани

день назад

Татарстан простился еще с одним погибшим в зоне СВО - Михаилом Кадыровым

Новости мира

день назад

Супруга Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало российской спецоперации

Новости Казани

день назад

Режиссер Тимур Бекмамбетов и его жена Наталия Фишман продали свой особняк на Волге в Казани

Новости России

день назад

Российский президент Владимир Путин анонсировал большую войну с олигархами
Новости Казани
день назад

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Новости Казани

час назад

От быстрой езды лучше отказаться: Синоптики предупредили о плохих погодных условиях в Казани в предстоящие сутки

Новости России

19 часов назад

В Минобороны РФ заявили о ликвидации крупной сводной группы иностранных наемников на Донецком направлении

Новости России

день назад

Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово выросло до 22 человек

Новости Казани

день назад

Татарстан простился еще с одним погибшим в зоне СВО - Михаилом Кадыровым
Сразу пять университетов Татарстана попали в рейтинг Forbes как лучшие вузы в РФ

Новости Казани

день назад

В Татарстане в лобовом ДТП на трассе погиб пенсионер, пострадали три человека

Новости России

день назад

Режиссер-постановщик, актер студии "Квартал 95" и доброволец ВСУ Олег Бобало погиб в боях под Бахмутом

Новости Казани

день назад

Режиссер Тимур Бекмамбетов и его жена Наталия Фишман продали свой особняк на Волге в Казани