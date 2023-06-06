Осветит город триколором: в Казани в День России включится праздничная подсветка

В День России на телебашне Казани включат праздничную подсветку

В Казани в День России, 12 июня, местная телебашня окрасится в честь праздника. Она будет сиять триколором. Жители и гости города смогут наблюдать светодинамическое шоу с 21 до 23 часов.

Праздновать День России в Казани начнут заранее, еще 9 июня, с вручения ребятам, которым исполнилось 14 лет, паспортов.

В сам праздник, 12 июня, на площадке у Центра семьи "Казан" будет проведен концерт. Здесь выступят Natan, Ильсия Бадретдинова, Катя Лель и Arslan. Подробная программа мероприятий была опубликована ранее.