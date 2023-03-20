Новости Казани
· Служба новостей

"Оставил на авто листовки с угрозами ОПГ": психопат в Казани учинил пожар и взрывы на Проспекте Победы

В Казани психопат учинил пожар и взрывы на Проспекте Победы
"Оставил на авто листовки с угрозами ОПГ": психопат в Казани учинил пожар и взрывы на Проспекте Победы

Фото: социальные сети

В Казани дебошир устроил пожар и взрывы у подъезда дома на Проспекте Победы. По данным социальных сетей, которые ссылаются на очевидцев, ночтю мужчина изрисовал стены надписями "SDS сила", зажег огонь у двери дома и бросил туда баллончики с краской.

Дебошир также расклеил и оставил на припаркованных авто листовки, где писал, что его зовут Илья, и угрожал расправой участникам суконовской ОПГ. Во дворе прогремели 4 взрыва, испуганные горожане выбежали на улицу.

Неадеквата уже задержали и выясняют мотивы его действий.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Пока военкоматы "сверяют данные учета", глава ЧВК "Вагнер" объявил, что планирует набрать 30 тысяч новых бойцов к середине мая

Редакция помогает

день назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

обработка квартиры от плесени цена

Новости России

13 часов назад

«Выходные будут перенесены»: В майские праздники 2023 года внесли изменения

Редакция помогает

2 дня назад

5 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной

ремонт сканеров в Москве

Новости России

16 часов назад

«Не берите – там пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

Новости России

12 часов назад

«Не платите своей картой»: Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Новости Казани

день назад

В одном из военкоматов объяснили, почему рассылают повестки в Татарстане

Новости мира

6 часов назад

"Очнитесь!": талибы отреагировали на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина

Новости России

день назад

Ордер на арест Владимира Путина выписан: в МИД России вспомнили цитату Швондера из "Собачьего сердца"
Новости Казани
час назад

"Заживем!": в Казани эксперты спрогнозировали рост средней зарплаты до 83 тысяч рублей

"Заживем!": в Казани эксперты спрогнозировали рост средней зарплаты до 83 тысяч рублей

Новости Казани

23 минуты назад

Никогда еще погодная аномалия так не радовала: в Татарстане в конце недели ожидается аномальное тепло

Редакция помогает

день назад

6 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

Новости Казани

час назад

"Оставил на авто листовки с угрозами ОПГ": психопат в Казани учинил пожар и взрывы на Проспекте Победы

Новости Казани

час назад

В Казани у парка Победы построят новый культурный центр
В страшном ДТП с фурой на трассе в Татарстане погибла пожилая женщина, двое ранены
Новости Казани
28 минут назад

В страшном ДТП с фурой на трассе в Татарстане погибла пожилая женщина, двое ранены

Новости России

2 часа назад

В российской глубинке упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

Новости Казани

3 часа назад

В Татарстане под колесами автомобиля молодого водителя умер мужчина, лежавший на дороге

Новости Казани

3 часа назад

Татарстанский депутат в ГД придумал, что сделать с немецким министром, заявившим о готовности арестовать Путина, если тот появится в Германии
Бармены из Казани примут участие в Международном конкурсе NEVA IBC 2023
Интересное
4 дня назад

Бармены из Казани примут участие в Международном конкурсе NEVA IBC 2023