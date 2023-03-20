"Оставил на авто листовки с угрозами ОПГ": психопат в Казани учинил пожар и взрывы на Проспекте Победы

В Казани психопат учинил пожар и взрывы на Проспекте Победы

В Казани дебошир устроил пожар и взрывы у подъезда дома на Проспекте Победы. По данным социальных сетей, которые ссылаются на очевидцев, ночтю мужчина изрисовал стены надписями "SDS сила", зажег огонь у двери дома и бросил туда баллончики с краской.

Дебошир также расклеил и оставил на припаркованных авто листовки, где писал, что его зовут Илья, и угрожал расправой участникам суконовской ОПГ. Во дворе прогремели 4 взрыва, испуганные горожане выбежали на улицу.

Неадеквата уже задержали и выясняют мотивы его действий.