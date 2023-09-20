Остаются важной частью портфеля: в рамках Kazan Digital Week пройдет круглый стол по инвестициям

В рамках Kazan Digital Week — 2023 в Казани пройдет круглый стол по инвестициям

В столице Татарстана в рамках Kazan Digital Week — 2023 будет проведен круглый стол по инвестициям. В «ИТ-парке» организуют круглый стол «Государственные и частные инвестиции в новых экономических условиях».

Эксперты обсудят новые меры поддержки бизнеса, программ импортозамещения, грантов и налоговых преференций. Также они поднимут тему инвестиционных сделок и тенденций венчурного рынка.

Руководитель сектора по мерам государственной поддержки ГАУ «Ит-парк» Елена Стешина заявила, что несмотря на трансформацию венчурного рынка под влиянием нового экономического уклада, технологические проекты все же остаются важной частью портфеля всех, кто хочет не просто сохранить капитал в кризис, но и преумножить его.

Напомним, что форум Kazan Digital Week — 2023 будет проходит ближайшие несколько дней: с 20 по 22 сентября. Участие в нем примут производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции.