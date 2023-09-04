Останутся без воды на сутки: в Кировском районе Казани отключат воду из-за проведения работ

В Кировском районе Казани ряд домов останется без воды с 7 сентября

В Кировском районе Казани несколько домов временно останутся без воды, что связано с проведением работ по перевозке части водопровода.

В МУП «Водоканал» сообщили, что воды не будет сутки - с 9 часов утра 7 сентября до 9 часов утра 8 сентября по адресам, приведенным ниже:

Горьковское шоссе, 100, 100 (корп.1, 2), 101, 102, 103, 106, 118, 118а, 118а (корп.1, 2, 3, 4), 121, 121а, 124, 132, 132/1, 154а, 160, 160а, 160б, 160 (корп.1, 2), 164, 164а;

улица Озеро Глубокое, 1, 2, 2а, 4а, 8;

улица Озеро Лебяжье, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3 (а, б), 3 (корп.1), 3а (корп.1), 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8а, 9а, 9а/1, 10, 11, 11а, 11б, 12;

в поселке Залесный.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7(843)231-62-60.